En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,18 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,81 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012614 -1,18 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024848 -0,94 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052213 -0,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084674 -0,80 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098642 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111690 -0,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115132 -0,73 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019737 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061589 -0,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055566 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

