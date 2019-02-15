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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026825 -0,50 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014328 -0,41 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014422 -0,35 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033713 -0,34 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014569 -0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014650 -0,29 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014436 -0,29 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014278 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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