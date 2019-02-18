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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,43 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028902 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018389 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033592 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065863 -0,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033292 -0,39 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030296 -0,39 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056271 -0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042793 -0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060144 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045212 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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