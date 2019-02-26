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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034017 -0,10 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018549 -0,09 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048119 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011265 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012269 -0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,017901 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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