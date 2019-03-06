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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,95 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", yüzde 0,82 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025776 -0,95 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028451 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021378 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034381 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024199 -0,65 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014741 -0,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014610 -0,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023437 -0,64 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023019 -0,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024061 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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