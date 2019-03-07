En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012355 -0,59 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018738 -0,50 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019442 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014506 -0,45 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010739 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055055 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074167 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064275 -0,33 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022790 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049639 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

