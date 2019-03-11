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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034569 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096494 -1,22 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053206 -1,17 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019536 -1,11 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047183 -0,96 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067495 -0,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054813 -0,83 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088877 -0,77 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018392 -0,74 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019082 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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