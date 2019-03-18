En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,10 ile Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012375 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011770 -0,12 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031277 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063829 -0,07 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058200 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086743 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030628 -0,06 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087549 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069384 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

