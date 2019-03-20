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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010814 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011317 -0,32 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015133 -0,28 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014954 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015140 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012379 -0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016914 -0,18 NN Hay. Em. Karma EYF 0,101429 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011797 -0,13 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,062227 -0,13
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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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