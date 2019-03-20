İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
En fazla kaybettiren BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu
20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.