En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,54 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014786 -1,69 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013775 -1,54 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013930 -1,42 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030087 -1,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013884 -1,40 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014346 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013644 -1,38 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013806 -1,36 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013397 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013576 -1,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

