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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,25 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013034 -2,28 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -2,25 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013790 -1,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013275 -1,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012788 -1,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012966 -1,88 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013493 -1,85 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012642 -1,83 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013654 -1,77 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013553 -1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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