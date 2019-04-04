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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043877 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010901 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012098 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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