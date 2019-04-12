Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin dünya EWE
Ceviz üretimi artıyor
Ceviz üretimi artıyor
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,04 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014225 -1,07 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086092 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069396 -1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044691 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026558 -1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027066 -1,01 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021489 -0,97 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023843 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070866 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013422 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5