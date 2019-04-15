En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" ve yüzde 0,53 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013381 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013069 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013777 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013335 -0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053126 -0,47 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013258 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013595 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013105 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060893 -0,35 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012884 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

