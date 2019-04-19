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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,34 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019001 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069796 -1,31 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086881 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,25 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098664 -1,23 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071443 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020585 -1,21 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021715 -1,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027352 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033146 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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