En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019001 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069796 -1,31 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086881 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,25 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098664 -1,23 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071443 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020585 -1,21 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021715 -1,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027352 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033146 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

