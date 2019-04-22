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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF", yüzde 0,51 ile "Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019611 -0,96 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,035219 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061651 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044800 -0,44 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064654 -0,41 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026003 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012448 -0,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047620 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,035889 -0,32 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036460 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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