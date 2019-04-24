Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026658 -1,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018810 -1,03 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085854 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053341 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027029 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012794 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032839 -0,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111313 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022769 -0,87 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,097839 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5