En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026658 -1,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018810 -1,03 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085854 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053341 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027029 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012794 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032839 -0,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111313 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022769 -0,87 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,097839 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

