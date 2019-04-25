En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,91 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028675 -1,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014045 -1,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015605 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013019 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013571 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013291 -0,86 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013035 -0,85 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013891 -0,84 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013231 -0,82 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013254 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

