En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,18 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve yüzde 0,62 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051930 -1,18 NN Hay. Em. Karma EYF 0,095373 -0,84 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013675 -0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084267 -0,57 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017421 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018069 -0,52 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,060028 -0,52 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012963 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046561 -0,50 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067923 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

