Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda dünya mersin
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Külleme kendini gösterdi
Külleme kendini gösterdi
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,87 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,79 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012850 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013196 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013390 -0,79 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012921 -0,75 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027835 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012644 -0,68 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013710 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012928 -0,61 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013449 -0,59 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012910 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5