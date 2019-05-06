En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,54 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,50 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017782 -0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014600 -0,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016942 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045666 -0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099480 -0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023015 -0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065870 -0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062837 -0,46 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014797 -0,44 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015995 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

