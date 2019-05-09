En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013100 -2,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012463 -2,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012325 -2,28 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026919 -2,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013135 -1,96 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012530 -1,91 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012439 -1,91 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012340 -1,89 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012816 -1,86 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012184 -1,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

