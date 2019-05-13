En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,59 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" ve yüzde 1,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032859 -1,59 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094635 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026697 -1,57 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064886 -1,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026076 -1,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016559 -1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027446 -1,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026487 -1,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029101 -1,45 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016715 -1,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

