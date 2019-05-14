En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,97 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,66 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048485 -2,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094119 -2,66 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021768 -2,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043324 -2,62 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065992 -2,52 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063607 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032544 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056462 -2,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038233 -2,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055749 -2,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

