En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,80 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012596 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032495 -0,80 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020738 -0,52 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037814 -0,50 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074087 -0,39 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053145 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065991 -0,35 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,093552 -0,34 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055272 -0,34 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064113 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

