En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,90 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042096 -1,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026078 -0,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016400 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026439 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026241 -0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025825 -0,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028834 -0,87 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016565 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026983 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

