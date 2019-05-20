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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028089 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013467 -0,76 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048871 -0,73 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066697 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024513 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056932 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056173 -0,64 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063934 -0,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020039 -0,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024696 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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