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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,81 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,81 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016959 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024104 -1,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065546 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018817 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030325 -1,69 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062914 -1,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042973 -1,63 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019737 -1,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041542 -1,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016722 -1,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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