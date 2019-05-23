En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,23 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047073 -2,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016580 -2,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042076 -2,09 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064274 -1,94 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016398 -1,94 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015810 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023640 -1,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061715 -1,91 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020383 -1,89 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100263 -1,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

