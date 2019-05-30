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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073355 -1,15 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038214 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103181 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070084 -0,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056898 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049433 -0,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062280 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045327 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016233 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065257 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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