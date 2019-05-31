En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,84 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,015933 -1,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026414 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025695 -1,84 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025108 -1,81 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027408 -1,81 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025524 -1,80 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024055 -1,79 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028177 -1,78 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025392 -1,77 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016190 -1,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

