En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037434 -1,71 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071803 -1,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069030 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101866 -1,28 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056154 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048521 -1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032638 -1,04 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020232 -0,95 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063850 -0,95 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,065742 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)