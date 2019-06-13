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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "vivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 -0,83 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042449 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012289 -0,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057209 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012340 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104009 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020277 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070654 -0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084798 -0,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026834 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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