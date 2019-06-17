En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014610 -1,63 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013782 -1,51 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013787 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013504 -1,35 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013772 -1,29 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013528 -1,24 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013419 -1,23 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014506 -1,21 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014388 -1,17



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



