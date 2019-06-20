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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017142 -4,54 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012275 -0,71 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014011 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014415 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014009 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014043 -0,47 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014288 -0,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013780 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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