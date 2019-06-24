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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027112 -0,48 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051216 -0,34 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083218 -0,34 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096812 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109609 -0,33 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098021 -0,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021800 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047910 -0,21 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023831 -0,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,102942 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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