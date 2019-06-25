En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,51 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 -0,60 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020205 -0,56 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033588 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032370 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066565 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036895 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040792 -0,31 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014739 -0,28 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074437 -0,208

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

