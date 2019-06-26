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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,15 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014748 -1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014737 -1,17 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014676 -1,06 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015745 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014929 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015551 -0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015044 -0,92 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015154 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014322 -0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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