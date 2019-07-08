Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Basketbol istanbul
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015811 -0,63 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032704 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010606 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028069 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015139 -0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049515 -0,37 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022195 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015486 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080857 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5