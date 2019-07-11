En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031800 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012205 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029020 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,063714 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015126 -0,27 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040910 -0,26 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,059299 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025410 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015552 -0,22 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040925 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

