En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059830 -1,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080227 -1,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046114 -1,36 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092023 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091089 -1,33 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061587 -1,31 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063781 -1,30 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032642 -1,27 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026556 -1,26 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064595 -1,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

