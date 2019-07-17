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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,81 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,81 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,27 "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012216 -0,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014625 -0,42 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031739 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014668 -0,21 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015154 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014294 -0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015025 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015527 -0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016844 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025456 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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