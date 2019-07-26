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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -1,50 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044028 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022337 -1,38 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019261 -1,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122197 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075284 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019963 -1,31 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106276 -1,28 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078736 -1,28 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023690 -1,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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