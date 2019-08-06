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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029954 -3,22 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035273 -3,09 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103753 -2,02 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057371 -1,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070676 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026267 -1,38 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049466 -1,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072151 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021642 -1,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015971 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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