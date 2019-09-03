Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 -1,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062460 -1,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029234 -1,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018514 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045427 -1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030689 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029914 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030704 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031687 -1,06 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018794 -1,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5