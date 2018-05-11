En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102320 -0,99 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,283048 -0,77 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,225660 -0,61 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,036736 -0,47 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029794 -0,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,415287 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015450 -0,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,501719 -0,34 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 412,826164 -0,32 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022391 -0,29





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