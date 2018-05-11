Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar inovasyon spor dünya Bursa Eto
Gündemde 4.0 var
Gündemde 4.0 var
Gaye Donay'a başarı ödülü
Gaye Donay'a başarı ödülü
Mangal dumanını önledi ödülün sahibi oldu
Mangal dumanını önledi ödülü aldı
KKTC’de turizmi uçurdu ödülü aldı
KKTC’de turizmi uçurdu ödülü aldı
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,99 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102320 -0,99 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,283048 -0,77 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,225660 -0,61 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,036736 -0,47 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029794 -0,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,415287 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015450 -0,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,501719 -0,34 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 412,826164 -0,32 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022391 -0,29


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5