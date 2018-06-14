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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,35 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,20 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038938 -2,56 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027769 -2,35 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103114 -2,20 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,836499 -2,16 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,224842 -2,08 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,396187 -1,93 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,390797 -1,90 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180256 -1,88 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,363417 -1,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164471 -1,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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