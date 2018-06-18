En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fon”, yüzde 1,59 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014567 -2,41 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038319 -1,59 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023544 -1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,920326 -0,92 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012704 -0,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020736 -0,48 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015241 -0,42 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104066 -0,29 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031766 -0,26 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,383521 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

