En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,03 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 3,05 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" ve yüzde 2,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,990866 -4,03 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,304621 -3,05 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037520 -2,09 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,210648 -1,95 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,086805 -1,69 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,730792 -1,67 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030242 -1,62 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,241051 -1,60 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,390337 -1,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

