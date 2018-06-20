En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,12 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fon”, yüzde 1,71 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,53 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020027 -2,12 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,445586 -1,71 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,284675 -1,53 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,114268 -1,26 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027216 -1,25 Finans Portföy Gümüş BYF 16,488493 -1,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161982 -1,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381954 -1,01 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029247 -0,99 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060044 -0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

